Calciomercato Milan – Júnior Firpo, si tratta sulla cifra per il riscatto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Júnior Firpo, nelle intenzioni dei rossoneri, sarebbe il perfetto vice di Theo Hernández

Il Milan vuole piazzare un colpo di calciomercato in entrata prelevando Júnior Firpo dal Barcellona. Nelle intenzioni del club di Via Aldo Rossi il laterale mancino, classe 1996, sarebbe il perfetto vice di Theo Hernández. La trattativa può essere facilitata dal fatto che l'ex Betis ha gli stessi agenti di Brahim Díaz, elemento del quale il Diavolo sta definendo il ritorno in rossonero con il Real Madrid.