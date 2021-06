Calciomercato Milan – Junior Firpo pronto a dire sì. Le novità | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Junior Firpo, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe pronto a trasferirsi in rossonero

Il Corriere dello Sport si concentra su Junior Firpo , obiettivo di calciomercato del Milan. Il terzino sinistro del Barcellona potrebbe essere l'uomo giusto per far rifiatare Theo Hernandez. Il francese è indispensabile per Stefano Pioli, che l'ha sempre schierato con continuità, ma è chiaro che anche il francese ha bisogno di riposo per poter poi rendere al meglio.

Per questo motivo il Milan sta provando ad accelerare per Junior Firpo, già cercato nello scorso mercato invernale. Lo spagnolo è stato molto vicino al club rossonero, ma alla fine ha preferito restare in Spagna per questioni familiari. Ora le cose sono cambiate e dunque Junior Firpo sarebbe pronto a dire sì all'offerta milanista. L'idea è quella del prestito, che potrebbe accontentare entrambe le parti: il terzino avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità (l'anno scorso solo 7 presenze in Liga) e il Milan ingaggerebbe low cost un'alternativa valida. Un investimento da 30 milioni di euro infatti è escluso, considerando la titolarità di Theo Hernandez. Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.