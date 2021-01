Calciomercato Milan -Júnior Firpo candidato al ruolo di vice Theo | News

Calciomercato Milan: arriverà anche Júnior Firpo?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Júnior Firpo, classe 1996, terzino sinistro del Barcellona, è nel mirino del Milan già per questa sessione invernale di mercato. La candidatura dell’esterno mancino dominicano naturalizzato spagnolo, infatti, è all’esame del management milanista: lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

I contatti tra Milan e Barça vanno avanti da giorni ma, secondo la ‘rosea‘, si sarebbero approfonditi dopo la positività al coronavirus di Theo Hernández, unico terzino di ruolo sulla fascia sinistra. Quando manca il francese, come ieri sera in occasione di Cagliari-Milan alla ‘Sardegna Arena‘, viene adattato Diogo Dalot, un destro naturale.

Ed, in ogni caso, l’uscita di Andrea Conti (oggi sarà del Parma) assottiglia ulteriormente i ranghi in difesa per il Milan. Il Barcellona non ha chiuso alla cessione in prestito di Júnior Firpo, da tempo nella lista dei partenti e che, in passato, è stato seguito anche da Inter e Napoli.

Ora, però, l’ingresso in scena del Milan sta cambiando le carte in tavola. Júnior Firpo sarà rossonero entro il prossimo 1° febbraio? Aspettiamo e vedremo … Mandzukic è già in forma e punta il derby. Vai alla news >>>