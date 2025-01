Calciomercato – L’ex Milan Jungdal potrebbe andare al Westerlo

Dalla scorsa stagione, Jungdal gioca per la Cremonese in Serie B e, fino ad ora, ha difeso la porta dei grigiorossi 20 volte, subendo 16 gol. In questa stagione, il classe 2002 non è mai sceso in campo ed un suo addio sembra possibile. Come riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsbald, il Westerlo è in trattativa con la Cremonese per prendere in prestito Jungdal. La squadra belga è alla ricerca di un nuovo portiere visto che il loro titolare, Sinan Bolat, non sta rispettando le aspettative.