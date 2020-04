Calciomercato Milan – Jovic, valutazione esagerata: i dettagli dal CIES

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan su Luka Jovic? Torna di moda l’idea di puntare sul giovane e promettente attaccante ex Eintracht Francoforte, ora al Real Madrid. Ma il problema, come spesso accade per gli affari di calciomercato, è economico. La valutazione dell’attaccante serbo resta altissima, nonostante quest’ultima stagione con i Blancos sia definibile oltremodo negativa.

Jovic la scorsa estate si è trasferito dalla Bundesliga alla Liga, con il Real che ha pagato il suo cartellino 60 milioni di euro. “Ecco l’attaccante del futuro per il Real, il sostituto di Benzema, l’erede”, queste alcune delle frasi che si leggevano. E come biasimarli, allora. Il problema è che il serbo ha completamente disatteso le aspettative, fornendo prestazioni oltremodo negative e finendo costantemente in panchina. Soltanto 770 minuti giocati in stagione, 24 presenze totali tra tutte le competizioni, e un bottino esageratamente misero di soli 2 gol segnati.

La valutazione del CIES (Centre International d’Etude du Sport), osservatorio del calcio, nell’ultimo aggiornamento relativo a marzo 2020 sulle valutazioni dei calciatori, ha sancito che il prezzo di mercato di Jovic è tra i 70 e i 90 milioni di euro. Una cifra parecchio superiore ai soldi sborsati dal Real.

A queste cifre il Milan può competere? No, la risposta è ovvia. Ma non perché non si possano spendere 70-90 milioni di euro, quanto perché una tale spesa per un giocatore il cui salto dall’Entraicht al Real è stato oltremodo fallimentare, sarebbe un rischio non ponderato da parte del club. Va considerato inoltre lo stipendio molto oneroso dello stesso Jovic: i dettagli >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓