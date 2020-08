Calciomercato Milan – Jovic pista secondaria con la conferma di Ibra

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino ed il Milan, può, legittimamente, tirare un sospiro di sollievo.

Qualora, infatti, Ibra non avesse accettato di restare un calciatore del Diavolo anche per la stagione 2020-2021, il club di Via Aldo Rossi avrebbe dovuto battere delle piste alternative per la sostituzione, non facile, del suo totem svedese.

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, parlando ieri in conferenza stampa a Milanello ha parlato dell’esistenza di un ‘Piano B‘, di un ‘Piano C‘ e così via.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato che una di queste piste, in fatto di centravanti, porta a Luka Jovic, classe 1997, bomber serbo del Real Madrid.

Una pista, però, che, con la permanenza di Ibrahimovic a Milano, inevitabilmente si raffredda. Per Jovic non è da considerare interrotta, ma sicuramente, a questo punto, si tratta di una pista secondaria.

Trattenendo Zlatan, il Milan potrà operare, adesso, in entrata in altri reparti della squadra. CENTROCAMPO, ECCO L’OFFERTA ROSSONERA PER UN TOP PLAYER >>>