Calciomercato Milan – Jovic lascia il Real Madrid: occasione rossonera

Il calciomercato del Milan propone nelle ultime ore il nome di Luka Jovic, spesso accostato ai rossoneri. È fuori dai piani del Real Madrid

Il giovane attaccante non rientra più nei piani tecnici di Carlo Ancelotti . E, come riporta il portale Fichajes.net, anche Florentino Perez gli avrebbe dato il benservito.

Il contratto dell'attaccante scadrà nel 2025, dunque il Milan dovrà dialogare con la dirigenza delle Merengues per trovare una soluzione che non sia eccessivamente dispendiosa. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>