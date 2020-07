Calciomercato Milan – Jovic, costanti i contatti tra il club e l’agente

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan non molla Luka Jovic. Come viene riportato da Tuttosport, nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti tra il club rossonero e Fali Ramadani, agente del calciatore.

Come noto, Jovic piace molto a Ralf Rangnick, che lo vorrebbe come punta di riferimento nella prossima stagione. Possibile un’intesa con il Real Madrid sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto, ma bisogna trovare l’accordo con l’attaccante sull’ingaggio, visto che Jovic guadagna ben 5 milioni netti all’anno. INTANTO I ROSSONERI CHIUDONO PER UN TALENTO SVEDESE, CONTINUA A LEGGERE >>>