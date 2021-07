Calciomercato Milan – Jovic, c’è anche il derby di Genova

Su Jovic, oltre che il Milan, ci sono anche Genoa e Sampdoria, pronte a dare il via a un derby di calciomercato. Ecco le ultime notizie.

Come noto, il Milan è alla ricerca di un terzo attaccante giovane sul calciomercato e Luka Jovic è un profilo da tenere sempre in considerazione. Il serbo classe 1997 del Real Madrid è in uscita dai Blancos, dove non è ancora riuscito a imporsi. Dopo l'ultimo anno di prestito, è probabile che parta nuovamente a titolo temporaneo, magari biennale con diritto di riscatto. Ha un peso a bilancio ancora di 41 milioni, ma difficilmente qualcuno ora lo pagherebbe più di 20 milioni. Il Milan valuta l'ipotesi, ma secondo la Gazzetta non è l'unico club italiano. Genoa e Sampdoria, infatti, sembrano pronte a far partire un derby di mercato. Difficile però anche accontentare il giocatore economicamente. Intanto ecco le top news di mercato sul Milan quest'oggi >>>