Calciomercato Milan – Joao Pedro si allontana, il Brighton in chiusura

Uno degli attaccanti accostati negli ultimi mesi al Milan per la prossima stagione è stato Joao Pedro . Il club rossonero, infatti, con ogni probabilità non rinnoverà il contratto a Zlatan Ibrahimovic e vorrebbe acquisire un giovane centravanti da affiancare al più esperto Olivier Giroud e al meno affidabile Divock Origi .

La pista che porta all'attaccante del Watford, però, non sembra poter essere più praticabile. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo 'Twitter', in chiusura per Joao Pedro ci sarebbe il Brighton di Roberto De Zerbi. Pare che manchino gli ultimi dettagli e che il contratto sarà a lungo termine.