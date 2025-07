Calciomercato Milan, Jashari vicino. Poi priorità a difesa e attacco

Come riportato da Tuttosport , il Milan è ormai vicino a chiudere per il centrocampista svizzero Ardon Jashari . La sensazione è che il club rossonero debba alzare la propria offerta ancora di 1-2 milioni : attualmente è di 32 milioni più 5 di bonus , mentre il club belga chiede 35 milioni come base fissa .

Il giocatore ha espresso la volontà di vestire la maglia del Milan e, proprio per questo motivo, non è stato convocato per l’amichevole in Scozia dal suo club, così sta accadendo con De Cuyper, ufficializzato dal Brighton. Tutto lascia pensare che manchi davvero poco per vedere Jashari con la maglia rossonera.