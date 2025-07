Calciomercato Milan, Jashari insiste per i rossoneri: Bruges alle strette

Calciomercato, Jashari insiste per vestire il rossonero: il Bruges resiste ma il Milan continua a spingere e spera nel via libera finale

Come riportato da Alfredo Pedullà su "X", Ardon Jashari ha ribadito al Milan, in un colloquio avvenuto questa notte, la sua volontà di vestire rossonero. Il Bruges non ha convocato lo svizzero per l’amichevole in Scozia, consapevole di dover trattenere controvoglia il giocatore.