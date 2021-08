Calciomercato Milan – James Rodriguez, i rossoneri hanno qualche dubbio

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonera valuta se acquistare o meno James Rodriguez. La dirigenza ha qualche dubbio

SportMediaset ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. L'obiettivo dei rossoneri è quello di acquistare un trequartista da alternare a Brahim Diaz . Nella lista c'è sicuramente James Rodriguez , calciatore in uscita dall'Everton con Jorge Mendes che spinge per il trasferimento.

Il Milan però, prima di decidere se affondare o meno il colpo, sta valutando qualche dubbio sul colombiano: l'ingaggio elevato e soprattutto i diversi infortuni che hanno condizionato il giocatore negli ultimi tempi. L'Everton, secondo SportMediaset non chiederebbe tanto per il cartellino, visto che è arrivato a zero e visto che James Rodriguez ha un contratto in scadenza nel 2022. Insomma, James è una possibilità che Maldini e Massara stanno valutando. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto