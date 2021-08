Calciomercato Milan – Intesa col Bordeaux per Yacine Adli: i dettagli

Principio di intesa tra il Milan e il Bordeaux per Yacine Adli. Il centrocampista potrebbe vestirsi di rossonero in questo calciomercato

Principio di intesa tra il Milan e il Bordeaux per Yacine Adli. Il centrocampista potrebbe vestirsi di rossonero in questa sessione di calciomercato. A riportarlo è 'calciomercato.com'. Stando ai colleghi, il club rossonero e quello francese hanno trovato un punto di incontro sulla valutazione del centrocampista classe 2000 sulla base di 10 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan conta di definire gli ultimi aspetti dell'affare nei prossimi giorni. Stefano Pioli potrebbe aggiungere presto un elemento di qualità al suo centrocampo. Il Milan, infatti, ha perso (non si sa ancora per quanto) Franck Kessié per un infortunio muscolare. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: novità su Yacine Adli, Florenzi e Grillitsch.