Calciomercato Milan – Ag. Núñez: “Contattato da squadre di primo livello”

Darwin Núñez, classe 1999, centravanti del Benfica, è obiettivo di calciomercato di Milan e Inter. Il suo agente non ha smentito l'interesse

Edgardo Lasalvia , agente di Darwin Núñez , obiettivo di calciomercato di Milan e Inter , ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di 'FCInterNews.it'. Queste le dichiarazioni del procuratore del centravanti uruguaiano, classe 1999 , in forza ai portoghesi del Benfica .

Sull'interesse di Inter, Milan e Manchester United per Núñez : “Varie squadre di primo livello ci hanno contattato, ma per il momento la testa è nel proseguire e nel crescere con il Benfica e con la selezione uruguaiana: così arriveranno cose importanti”.

Su Núñez pronto per giocare nell'Inter : “Darwin è pronto per giocare in qualunque squadra del globo”.

Su come si trova Núñez al Benfica: da fuori progetto a intoccabile ... “L’importante è che ora sia felice e voglia ripagare la fiducia del Benfica e l’affetto della gente conquistando un titolo. Le possibilità di trasferimento le analizzeremo eventualmente con i dirigenti della società, come deve essere. Siamo per il momento tranquilli e felici di vederlo in campo”. Milan, ha parlato Ibrahimovic sulla lotta Scudetto! Le sue dichiarazioni >>>