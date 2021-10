Calciomercato Milan – Anche il ricco Newcastle piomba su Kessié

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié sarebbe entrato anche nel mirino del Newcastle, appena acquistato dai sauditi

Franck Kessié , nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe salutare il Milan a parametro zero . Il contratto del centrocampista ivoriano con il club di Via Aldo Rossi, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e, ad oggi, non giungono segnali incoraggianti sul suo rinnovo .

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, tra l'altro, Kessié sarebbe finito anche nel mirino del Newcastle , club della Premier League inglese che, nei giorni scorsi, è stato acquistato da un fondo saudita che fa capo al principe Bin Salman . I nuovi proprietari hanno già fatto sapere di poter spendere 250 milioni di euro in tre anni sul mercato.

Motivo per cui le 'Magpies', oltre a Kessié, avrebbero messo tra i loro principali obiettivi anche Matthijs de Ligt e Federico Chiesa (Juventus), Stefan de Vrij e Marcelo Brozović (Inter), nonché Dušan Vlahović (Fiorentina). Qualora, dunque, partisse un'asta per il nuovo ingaggio di Kessié, con il Milan tagliato fuori, occhio ai bianconeri del nord-est dell'Inghilterra. Mercato, per il vice Brahim in arrivo la 'moncadata'! Le ultime news >>>