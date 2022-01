Calciomercato Milan – Interesse della Spal per Plizzari | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo i colleghi di Sky Sport, Alessandro Plizzari potrebbe trasferirsi alla Spal

C'è una novità per quanto concerne il calciomercato del Milan. Secondo i colleghi di Sky Sport, infatti, la Spal sarebbe interessata a Alessandro Plizzari. Il portiere rossonero, chiuso da Maignan e Tatarusanu, potrebbe fare ulteriore esperienza nella serie cadetta. I rapporti tra i due club sono ottimi, così come testimonia il prestito di Lorenzo Colombo. Non c'è però solo la Spal, ma anche il Brescia di Pippo Inzaghi. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore.