Calciomercato Milan – Interesse concreto per Kokcu | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero sarebbe interessato a Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord

Anche Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. In primo piano l'interesse per Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord. Ieri, a Casa Milan, c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e il papà del calciatore. La voglia di Kocku è quella di trasferirsi al Milan, ma in ogni caso nella giornata di ieri non si è parlato di cifre. Il club olandese lo valuta 12 milioni di euro. Intanto Luca Marelli, nella nostra intervista esclusiva, ha attaccato Orsato.