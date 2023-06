Calciomercato Milan – Inter favorita per Frattesi: mercoledì il giorno?

Sandro Tonali lascerà il Milan . Manca ormai solamente l'ufficialità del passaggio del centrocampista rossonero al Newcastle. In questo calciomercato , i rossoneri dovranno lavorare molto per cercare almeno un paio di innesti a centrocampo. Il primo obiettivo potrebbe essere Frattesi , ma ci sarebbe da battere la forte concorrenza dell'Inter. Ecco le ultime novità sulla mezzala del Sassuolo.

Calciomercato Milan, strada in salita per Frattesi

Come riportato da Sportitalia e Michele Criscitiello, l'Inter sarebbe la grande favorita nella corsa per Davide Frattesi. Il giorno per chiudere l'operazione di calciomercato potrebbe essere questo mercoledì quando ci potrebbe essere l'incontro decisivo tra i nerazzurri e Carnevali. Il Milan, quindi, potrebbe essere tagliato fuori per il centrocampista italiano. Vedremo se ci saranno ulteriori novità nei prossimi giorni.