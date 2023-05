Calciomercato Milan – Derby in vista con l’Inter per Pavard?

Calciomercato Milan, possibile derby con l'Inter per Pavard

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, per la difesa, per la difesa dell'Inter piacciono sia Nacho Fernandez che Pavard. Entrambi sono seguiti dai nerazzurri che comunque vogliono prima far terminare la stagione. Il terzino in scadenza con il Bayern Monaco, è stato anche accostato al Milan. Ecco perché ci potrebbe essere un derby di Milano per il difensore francese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, incontro per Kamada per gli ultimi dettagli