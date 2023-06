Un calciomercato che potrebbe portare nuovi nomi in orbita rossonera. Con il cambio di dirigenza, il Milan potrebbe esplorare dei profili che prima non erano presenti nella lista di Maldini e Massara. Uno di questi potrebbe essere Dodi Lukebakio. L'esterno belga ha giocato in stagione 32 partite in Bundesliga con 11 reti e 4 assist con la maglia dell'Herta Berlino e potrebbe essere usato anche come punta. Ecco le ultime sul calciatore.