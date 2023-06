Calciomercato Milan – Interesse per Lukaku: lui aspetta l’Inter

Calciomercato Milan, Lukaku vuole l'Inter

Il Chelsea, si legge, vuole 'liberarsi' una volta per tutte di Lukaku, per questo non concederà un altro prestito. Nell’ultima settimana sono arrivate offerte importanti, sia per il giocatore sia per il club. Ma in entrambi i casi, la ferma volontà del belga ha fatto saltare sul nascere ogni trattativa. L’Al Hilal ha rilanciato con un pluriennale da 25 milioni netti a stagione, ma Romelu ha fatto sapere che vuole continuare a giocare in Europa. Lukaku vuole l’Inter, anche se non c'è stata un'offerta dei nerazzurri. Questa sarebbe arrivata dal Milan, con il belga che non vorrebbe giocare con i rossoneri. Oggi l’Inter non può permettersi una spesa così pesante, nonostante il Chelsea si accontenterebbe anche di 40 milioni, ma Lukaku, al momento, aspetta l'Inter nonostante il pressing del Milan e dell'Arabia. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Güler. Un altro nome dalla Turchia?