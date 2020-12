Calciomercato Milan – Insidia Barcellona per Rudiger

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal ‘Daily Mail’, anche il Barcellona sarebbe interessato ad Antonio Rudiger del Chelsea. L’ex Roma è dalla scorsa sessione di mercato uno dei possibili obiettivi del Milan per rinforzare il reparto difensivo per diversi motivi. Il primo è che conosce il campionato italiano. Il secondo è che è molto duttile, potendo giocare sia centrale che terzino sinistro. Il terzo è che in questo modo non trova spazio coi Blues e potrebbe essere acquistato per una cifra molto abbordabile. La concorrenza di un top club come il Barcellona, però, complicherebbe non poco i piani della dirigenza di via Aldo Rossi.

BRAHIM DIAZ RIENTRERA’ AL REAL MADRID? LE ULTIME DALLA SPAGNA>>>