Calciomercato Milan – Inserimento della Fiorentina su Torreira

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Come riportato dai colleghi di GianlucaDiMarzio.com, la Fiorentina sta pensando a Lucas Torreira per il suo centrocampo.

Il centrocampista dell’Arsenal, seguito già da diverso tempo anche dal Milan, è sempre al centro di intrighi di mercato. In questa sessione estiva però, la dirigenza rossonera non sembra intenzionata ad affondare il colpo per Torreira, e quindi, il club di Rocco Commisso potrebbe trarne vantaggio. Torreira ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e il suo contratto con i ‘Gunners’ scadrà nel 2023.

