Mercato Milan, grave infortunio per un talento in prestito | News

Milan, brutto infortunio per Luan Capanni

Altri giocatori sono al momento in prestito per "farsi le ossa" e tornare a Milanello con più esperienza. L'esempio massimo è quello di Daniel Maldini, al momento allo Spezia. La speranza rossonera è che, questi calciatori, possano tornare e giocare subito, un po' come successo a Tommaso Pobega. Luan Capanni, attaccante del Milan, dovrà invece tornare in rossonero per un brutto infortunio. Il calciatore ha subito un grave infortunio che lo terrà fermo per diversi mesi. Termina così la sua esperienza con l'Estrela de Amadora in Portogallo. Il giocatore tornerà al Milan per le cure e il percorso di recupero. Leao e l'indizio social che fa sperare i tifosi del Milan >>>