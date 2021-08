Calciomercato Milan – Indiscrezione: “Ai dettagli per Adli rossonero”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli sembra molto vicino a vestire la maglia rossonera. Ecco cosa filtra dall'entourage

Daniele Triolo

Il Milan sarebbe molto vicino a mettere a segno il colpo Yacine Adli in questa sessione estiva di calciomercato. Questo è quanto filtra dalla Francia, da chi segue molto da vicino il Bordeaux, la squadra in cui Adli, cresciuto nel PSG, milita dal 2019. E con la quale ha giocato, da titolare fisso, le ultime due stagioni in Ligue 1.

L'entourage del giocatore, infatti, avrebbe fatto filtrare come, sebbene restino dei dettagli da limare, ci sia positività nel buon esito della trattativa di calciomercato tra Milan e Bordeaux per l'approdo di Adli, classe 2000, alla corte di Stefano Pioli. Il centrocampista offensivo, dunque, sarebbe molto vicino a salutare la Francia per unirsi alla nutrita colonia transalpina del Milan.

Si è parlato molto, in queste ultime ore, di una proposta del Milan di 10 milioni di euro più il 10% di un'eventuale futura rivendita. C'è anche, però, chi ha sostenuto come i rossoneri ne abbiano offerti 12. Più o meno il budget che era stanziato per Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia, la cifra che il Diavolo potrà mettere a bilancio tra un anno per Jens Petter Hauge.

Il giornalista francese Vince Romain, poi, ha precisato come Milan e Bordeaux siano d'accordo, per il trasferimento di Adli, sulla base di 15 milioni di euro, bonus inclusi. Di questa cifra, il 40% (ovvero circa 5,5 milioni di euro) andrebbe al PSG che ha formato il giovane calciatore francese. Milan, interessante intervista a Brahim Díaz: leggi qui le sue dichiarazioni >>>