Calciomercato Milan – Incontro tra l’agente di Hauge e la dirigenza. Il punto

Quest'oggi a Casa Milan c'è stato un incontro tra l'agente di Hauge e la dirigenza rossonera. Il punto sull'esterno norvegese

Anche oggi in Milan-Sassuolo Jens Petter Hauge non sarà titolare. Il norvegese, nonostante il gol a San Siro contro la Sampdoria, non ha trovato spazio nelle ultime partite. In ogni caso il Milan crede molto in questo giocatore classe 1999. Come viene riportato da calciomercato.com, nella giornata di oggi c'è stato un incontro nella sede rossonera tra l'agente del giocatore e la dirigenza.