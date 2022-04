Calciomercato Milan – La settimana prossima incontro per Scamacca

Gianluca Scamacca è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Con Zlatan Ibrahimović prossimo ai titoli di coda, serve un numero 9

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il Milan, in vista della sessione estiva di calciomercato, ha intenzione di spendere almeno 100 milioni di euro. Se non di più. Per l'attacco, l'obiettivo principale del Diavolo sarebbe Gianluca Scamacca, ormai segnalato da tempo nel radar dei rossoneri.

I primi approcci di calciomercato tra Scamacca ed il Milan c'erano stati già un anno fa, ha ricordato la 'rosea'. Poi, però, la trattativa non era decollata visto che i rossoneri avevano deciso di puntare, nel ruolo di centravanti, su Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud. Ora, però, che la carriera di Ibra va verso i titoli di coda, c'è bisogno di un rinforzo di qualità in quel ruolo.

Scamacca è in cima ai pensieri del Milan. La prossima settimana si terrà un importante incontro con il Sassuolo per passare dalle parole ai fatti. L'attaccante romano, classe 1999, autore finora di 13 gol in Serie A con i neroverdi, vuole restare a giocare in Italia e, per questo, ha detto di no al Borussia Dortmund, che ne avrebbe voluto fare l'erede di Erling Braut Haaland.

L'Inter, che pure corteggiava Scamacca da mesi, non può intavolare seri discorsi di mercato se prima non cede qualcuno. Ecco perché il Milan ha intenzione di giocare d'anticipo e, con l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, trovare un accordo per il trasferimento del centravanti alla corte di Stefano Pioli.

Il Sassuolo, per cedere Scamacca al Milan nel prossimo calciomercato estivo, chiede 40 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi, però, pensa di poter acquistare il giocatore pagando di meno e, soprattutto, a condizioni di pagamento adeguate. Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>

