Calciomercato Milan – Incontro Meret-De Laurentiis: ecco l’esito

CALCIOMERCATO MILAN – Alex Meret, portiere del Napoli, è stato spesso accostato al Milan come probabile sostituto di Gianluigi Donnarumma. Il numero 99 rossonero è in scadenza di contratto e l’ex Spal è uno dei profili che piace di più. Secondo quanto riferito da ‘Radio Marte’ ci sarebbe stato un incontro tra lui e il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del suo futuro. Sono molte le perplessità di Meret, che ha perso il posto da titolare a vantaggio di Ospina, ma il patron azzurro ha tranquillizzato il classe 1997, che potrebbe restare all’ombra del Vesuvio anche il prossimo anno.

Intanto spunta un’indiscrezione clamorosa dalla Germania che riguarda Ralf Rangnick, continua a leggere >>>