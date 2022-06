Calciomercato Milan – Incontro per De Ketelaere prossima settimana

Charles De Ketelaere rimane il profilo preferito dal Milan per la trequarti. Incontro previsto nella prossima settimana con gli intermediari del belga. A scriverlo è il 'Corriere dello Sport'. Il numero 90 del Club Brugge è considerato uno dei prospetti più fulgidi del prossimo futuro. Il Milan continua a mantenere un filo diretto con entourage ed intermediari per una trattativa che rimane, però, complicata.

Il Brugge, infatti, continua a sparare alto: 40 milioni di euro. Il Milan vorrebbe abbassare questa cifra e trovare la formula giusta per De Ketelaere. Buone notizie, nel frattempo, arrivano direttamente dal calciatore classe 2001, che avrebbe rifiutato l'offerta del Leeds. Rimane in corsa il Leicester, ma il Milan spera. I rossoneri sono pronti ad arrivare ad un'offerta di 25-30 milioni più bonus. C'è da convincere il Brugge. Nell'ultima stagione De Ketelaere ha collezionato ben 18 gol e 10 assist in 49 presenze fra campionato e coppe.