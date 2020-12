Calciomercato Milan – In uscita Conti e Leo Duarte | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Conti e Duarte in uscita

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato non solo in entrata, ma anche in uscita del Milan.

Maldini e Massara pensano ad alcuni giocatori da “sacrificare”. Tra i primi ci sono Andrea Conti e Leo Duarte. Il primo (su di lui ci sono Genoa e Fiorentina) è completamente chiuso da Davide Calabria e Diogo Dalot, mentre il secondo è stato scavalcato anche da Pierre Kalulu. Con il possibile nuovo acquisto in difesa, inoltre, gli spazi sarebbero ancora più ridotti. Calciomercato Milan: doppio colpo dal Napoli. VAI ALLA NOTIZIA>>>