Calciomercato Milan – In rialzo le quotazioni di Ilic: ecco il motivo

Ivan Ilic, centrocampista del Verona, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Potrebbe diventare ancora più concreto in un paio di giorni

Daniele Triolo

In questo calciomercato estivo il Milan cerca ancora un centrocampista e, tra i suoi obiettivi, c'è anche Ivan Ilic, classe 2001, serbo di proprietà dell'Hellas Verona che tanto bene ha fatto in queste ultime due stagioni nella fila della compagine scaligera. Il Diavolo, come noto, ha preso informazioni con l'entourage del giocatore, ex Manchester City, sul quale ci sono anche alcuni club della Bundesliga tedesca.

Secondo 'calciomercato.com', però, tra un paio di giorni, in attesa di scossoni su altri fronti, e quando scadrà il diritto di prelazione della Lazio, il Milan sarà ufficialmente in ballo per Ilic. Con la possibilità, magari, di gettare le basi anche per un'operazione successiva alla sessione di calciomercato in corso. Ma perché le quotazioni di Ilic al Milan, nelle ultime ore, sembrano essere andate in rialzo? Semplice, perché sta per venire meno la forte concorrenza della squadra romana.

Calciomercato Milan: la Lazio costretta a mollare Ilic, Diavolo vigile

Il club presieduto da Claudio Lotito, di fatto, aveva bloccato Ilic da tempo, imbastendo una trattativa con il Verona già all'epoca dell'acquisto di Nicolò Casale. I biancocelesti, però, per formalizzare, concretamente e economicamente, il loro interesse per Ilic avevano bisogno di cedere Luis Alberto, fantasista andaluso classe 1992 che aveva chiesto alla società capitolina non soltanto la cessione, ma più nello specifico la cessione al Siviglia.

Il direttore sportivo biancorosso, l'ex romanista Monchi, però, ha optato per lo svincolato Isco Alarcón, ex Real Madrid e per Luis Alberto, ancora una volte, le porte del Siviglia non si sono aperte. Igli Tare, d.s. della Lazio, ha quindi confermato Luis Alberto nella Capitale. Privando, di fatto, la Lazio della possibilità economica di andare su un altro centrocampista. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, con Sergej Milinković-Savić, Toma Bašić, Matías Vecino e, per l'appunto, Luis Alberto, è al completo con le mezzali del suo 4-3-3.

Chissà, dunque, che il Diavolo non tenti al più presto una reale sortita per Ilic. Il tempo stringe e mister Stefano Pioli ha bisogno di un nuovo interprete in mediana.