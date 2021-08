Calciomercato Milan – Ilicic piace, ma l’Atalanta spara alto per lui

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic vuole lasciare Bergamo. I rossoneri sono interessati, ma a determinate condizioni

Dalla sua, però, Ilicic ha il fatto di voler venire al Milan, un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e la duttilità tattica, che gli consente di ricoprire tanto il ruolo di esterno destro d'attacco quanto di trequartista nel 4-2-3-1 solitamente utilizzato da mister Pioli per il suo Milan.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, però, finora l'Atalanta ha fatto una richiesta economica troppo alta per la cessione del suo cartellino a titolo definitivo (si parla di 8 milioni di euro). Il Milan, dunque, per provare a prendere Ilicic, aspetterà che la 'Dea' cali le proprie pretese. A meno che, nel frattempo, il Diavolo non abbia fatto una scelta differente. Milan, qui le ultime news sul rinnovo del contratto di Kessié >>>