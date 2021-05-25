Josip Ilicic potrebbe lasciare l'Atalanta nel corso del calciomercato estivo. Come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, per il fantasista sloveno si parla sempre del Milan, ma ci sono anche altre opzioni. I rossoneri sono interessati al giocatore, che andrebbe a sostituire il partente Hakan Calhanoglu, ma non vogliono spendere troppi soldi.

Questo considerando l'età (Ilicic è un classe 1988) e la scadenza del contratto con la 'Dea', fissata al 30 giugno 2022. Nell'ultima stagione in nerazzurro, Ilicic ha segnato 7 gol e fornito 11 assist in 38 gare tra Serie A (28), Champions League (6) e Coppa Italia (4). Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>