Calciomercato Milan – Ilicic, ecco la differenza tra domanda e offerta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic vuole lasciare l'Atalanta per i rossoneri. Il Diavolo, però, vuole un affare low cost

Daniele Triolo

Il Milan, per l'esterno destro d'attacco da prendere in questo calciomercato, tiene calda la pista che porta a Josip Ilicic. Lo sloveno dell'Atalanta, classe 1988, ha chiesto di andare via per provare una nuova esperienza, per stessa ammissione del tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini. E, nella fattispecie, l'ex Fiorentina e Palermo vorrebbe indossare la maglia rossonera nella stagione 2021-2022.

Secondo il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina, il profilo di Ilicic è ritenuto idoneo dal Milan. Il club di Via Aldo Rossi, però, giudica eccessiva la richiesta dell'Atalanta. La 'Dea', per cedere il cartellino di Ilicic a titolo definitivo ad una diretta concorrente come il Milan, infatti, chiede 8 milioni di euro. I rossoneri, considerando l'età del giocatore non più verde ed il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, invece, vorrebbero acquistarlo diversamente.

Il Milan, infatti, vorrebbe prendere Ilicic in questo calciomercato estivo rinunciato al diritto del 50% sulla rivendita di Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale Italiana, che vanta dal 2017, oppure ai 3 milioni di euro che dovrà incassare, sempre dalla società orobica, non appena lo stesso Pessina avrà raggiunto le 100 presenze in maglia atalantina.

La trattativa per Ilicic in rossonero non è ancora partita, ma tutto è possibile dalla seconda metà di questo mese di agosto. Milan, svolta per l'esterno destro d'attacco: le ultime news >>>