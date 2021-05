Calciomercato Milan – Ilicic è rossonero… su Wikipedia

Ilicic è uno dei possibili obiettivi del Milan nel prossimo calciomercato. E qualcuno su Wikipedia lo dà già come rossonero.

Finita la stagione, il Milan ora può concentrarsi sul calciomercato e uno dei nomi caldi è quello di Josip Ilicic. Lo sloveno classe 1988 piace molto alla dirigenza per la trequarti e i contatti con l'Atalanta sono frequenti. Il costo del cartellino è assolutamente alla portata: 8,5 milioni. Il Milan lo segue e soprattutto a Frederic Massara piace tantissimo. Il contratto con i bergamaschi è in scadenza nel 2022 e ciò significa che questa potrebbe essere l'ultima estate utile al trasferimento. Una trattativa ancora agli inizi, ma che secondo alcuni si concluderà bene. La pagina Wikipedia di Ilicic è infatti stata modificata: il fantasista risulta ora essere già un giocatore del Milan. Come noto, nulla di ufficiale o attendibile, ma tante volte quando si è arrivati a questo poi non è andata molto diversamente...