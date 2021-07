Calciomercato Milan – Ilicic e Damsgaard sono sempre nel mirino | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara cercano un trequartista. Josip Ilicic e Mikkel Damsgaard sempre nel mirino

ll Milan, così come viene riportato da Tuttosport, è alla ricerca di un trequartista. Dando per scontato il ritorno di Brahim Diaz, il club rossonero deve trovare un sostituto all'altezza di Hakan Calhanoglu. Nel mirino ci sono Josip Ilicic dell'Atalanta e Mikkel Damsgaard della Sampdoria. Dal punto di vista economico è sicuramente più facile arrivare allo sloveno, visto che ha un contratto in scadenza con l'Atalanta nel 2022 e dunque un valutazione economica rispetto al danese. Intanto è fatta per Tonali al Milan. Ecco le novità.