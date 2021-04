Calciomercato Milan – Ilicic colpo possibile. Ecco tutte le variabili | News

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul possibile arrivo di Josip Ilicic al Milan. Ecco le variabili

Josip Ilicic al Milan. Tutto è possibile. Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sull'interesse del club rossonero per lo sloveno, che potrebbe lasciare l'Atalanta al termine della stagione. Bisogna dire che GiovanniSartori, responsabile dell'area tecnica bergamasca, ha smentito questa possibilità, ma l'acquisto di Ilicic per il Milan è una possibilità concreta.