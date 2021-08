Calciomercato Milan – Ilicic, al momento c’è solo il Diavolo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa a Josip Ilicic. Maldini vuole spendere il meno possibile

Il Milan continua a pensare a Josip Ilicic. Come viene riportato dal Corriere di Bergamo, il fantasista ha già espresso la sua volontà di lasciare l'Atalanta, così come dichiarato lo stesso Gasperini. Al momento sembra esserci solo il Diavolo sullo sloveno e quindi Maldini e Massara cercheranno di strappare un prezzo favorevole. I bergamaschi dal canto loro proveranno a ricavare qualche milione in più, consapevoli però del fatto che Ilicic andrà in scadenza nel 2022. Insomma, l'ex Palermo sembra destinato alla fine a vestire la maglia rossonera. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: occasione Isco, interesse concreto per Tete