Calciomercato Milan – Il Torino offre il rinnovo a Belotti: il punto

Il Milan segue la vicenda Andrea Belotti: il granata ha una proposta di rinnovo dal Torino, ma potrebbe cambiare aria in questo calciomercato

Riccardo Varotto

Il nome di Andrea Belotti viene accostato al Milan in questa sessione di calciomercato. L'attaccante del Torino non ha ancora fatto chiarezza sul proprio futuro e ha il contratto in scadenza nel 2022. Su di lui, non ci sono solamente i rossoneri: anche la Roma di Mourinho è interessata al giocatore.

Attualmente, Belotti percepisce uno stipendio annuale di 1,8 milioni di euro e come riporta La Stampa, Cairo starebbe provando ad intavolare una trattativa per il rinnovo. Le cifre di questo eventuale rinnovo sarebbero molto alte: si parla di stipendio praticamente raddoppiato. D'altronde, il Presidente granata ritiene l'Azzurro una bandiera delle squadra e farà di tutto per blindarlo.

L'ultima parola spetta sempre al giocatore: Belotti sarà contento di rimanere al Torino o preferirà cambiare aria? Questo è tutto da scoprire. Qualora il Gallo non dovesse accettare l'offerta di rinnovo, i granata sarebbero quasi costretti a cederlo per evitare di perderlo a zero l'anno prossimo. La cifra richiesta da Cairo per il cartellino del giocatore è di circa 30 milioni.