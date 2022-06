Calciomercato Milan – ‘Il Tempo’: “Offerti 35 milioni per Zaniolo”

Il Milan segue con interesse Nicolò Zaniolo. E c'è chi, come 'Il Tempo', parla di prima offerta ufficiale dei rossoneri alla Roma

Il Milan segue con interesse la situazione di Nicolò Zaniolo. E c'è chi, come 'Il Tempo', parla di prima offerta ufficiale dei rossoneri alla Roma. Il quotidiano titola così: "Milan su Zaniolo, ma l'offerta non basta". Il fantasista ha un contratto in scadenza nel 2024 e ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo con i giallorossi, anche se (notizia di oggi) si lavora per il prolungamento. I rossoneri, però, stando a 'Il Tempo', avrebbero già presentato un'offerta ufficiale da 35 milioni di euro più bonus, ma la Roma ne chiederebbe almeno 60.

La posizione del Milan

La richiesta dei giallorossi viene ritenuta troppo alta dalle parti di via Aldo Rossi. Sono soprattutto lo storico degli infortuni di Zaniolo e alcuni aspetti caratteriali che non convincono fino in fondo il Milan. Il profilo del 22 della Roma continua ad essere monitorato, ma i rossoneri non intendono spingersi oltre i 35 milioni di euro. La forbice, al momento, è larga e non sembrano esserci i presupposti per colmare la distanza.

Le alternative

Il Milan valuta, però, anche altri profili. In questo momento la priorità si chiama Charles De Ketelaere. Il talentino belga piace tantissimo a Maldini e Massara, ma costa anche parecchio: 40 milioni. C'è però margine per convincere il Club Brugge, proprietario del cartellino, ad abbassare le proprie richieste. Buono resta anche il nome di Domenico Berardi, per il quale c'è la concorrenza della Juventus. Le piste low-cost portano invece a Politano e Lang. Il primo è in uscita dal Napoli, il secondo lascerà certamente il Brugge e costa meno di De Ketelaere. Il nome di Marco Asensio del Real Madrid è, al momento, soltanto una suggestione. Infine da non scartare le ipotesi Traoré e Anthony, anche se il Sassuolo e l'Ajax sono botteghe carissime.