Calciomercato Milan – Il riscatto di Tonali non è in dubbio | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali, in rossonero in prestito con diritto di riscatto, gode della fiducia di tutti

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulle mosse di calciomercato del Milan. In primis, a partire da alcune vicende da risolvere nel più breve tempo possibile. Come, ad esempio, quelle relative ai rinnovi di contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoğlu, tutti in scadenza il 30 giugno di quest'anno.

Ma ci sarà anche da affrontare la questione relativa al riscatto di Sandro Tonali, classe 2000, la cui prima stagione al Milan non è stata di certo delle più semplici. Il centrocampista ex Brescia ha faticato molto ad imporsi in rossonero, in una squadra più blasonata e con un sistema di gioco differente rispetto a quello al quale era abituato. Le gare positive, purtroppo, si contano sulle dita di una mano.

Il Milan, su Tonali, ha investito tanto: 10 milioni di euro la scorsa estate per il prestito. Poi, nell'operazione con Massimo Cellino, Presidente delle 'Rondinelle', figura un diritto di riscatto di 15 milioni di euro più eventuali altri 10 milioni di euro di bonus.

Il suo rendimento stagionale ha fatto interrogare più di qualcuno sulla reale possibilità che il Milan ne rilevi la titolarità del cartellino, ma l'ingente spesa per il prestito e la stima che di Tonali hanno all'interno del club di Via Aldo Rossi lasciano pensare che resterà rossonero. Champions League permettendo ... Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come verranno investiti >>>