Calciomercato Milan – Il punto tra entrate, uscite e futuro di Calhanoglu

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu è soltanto uno dei nodi, spinosi, del club rossonero in questo periodo dell'anno

Il collega Gianluigi Longari, per 'SportItalia', ha fatto il punto sul calciomercato estivo del Milan. A cominciare dalle possibili uscite. "In questo senso non arrivano buone notizie sul fronte Samu Castillejo: l’interesse del Betis c’è ma non è stato ancora approfondito, mentre Monchi si è tirato fuori assieme al suo Siviglia da questa opportunità".