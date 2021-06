Calciomercato Milan – Il punto su Conti, Caldara e Laxalt | News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Tuttosport fa il punto sui giocatori che rientreranno dai prestiti: Conti, Caldara e Laxalt

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul calciomercato del Milan. Il quotidiano si sofferma in particolar modo sui giocatori rossoneri che ritorneranno dai rispettivi prestiti. Parliamo di Andrea Conti (Parma), MattiaCaldara (Atalanta) e Diego Laxalt (Celtic). Il difensore centrale potrebbe restare a Milanello per giocarsi le sue chance, mentre Conti e Laxalt dovrebbero essere ceduti.