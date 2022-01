Calciomercato Milan – Il procuratore Riso è arrivato in sede | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Giuseppe Riso, agente di molti calciatori rossoneri, è arrivato pochi minuti fa in Via Aldo Rossi

Secondo quanto riferito da 'MilanNews.it', Giuseppe Riso, procuratore sportivo, è arrivato da qualche minuto a 'Casa Milan', in Via Aldo Rossi, per incontrare i dirigenti del club rossonero. Riso, come noto, è l'agente di alcuni calciatori del Milan, quali, ad esempio, Pietro Pellegri, Daniel Maldini e Sandro Tonali, entrato da pochissimo nella sua scuderia.