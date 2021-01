Calciomercato Milan – Il Parma prova a convincere Conti | News

Calciomercato Milan: offensiva ducale per Conti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Parma si sta facendo sotto, concretamente, per Andrea Conti. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Conti, infatti, potrebbe lasciare il Diavolo in questa sessione invernale di trattative. Per vestire, però, la maglia della squadra ducale anziché, come sembrava in un primo momento, quella viola della Fiorentina.

La società di Rocco Commisso, infatti, ha proposto al Milan di acquistare Conti con la formula del prestito con diritto di riscatto. I rossoneri, invece, vogliono cederlo a titolo definitivo per non meno di 7 milioni di euro. Ovvero, la cifra con la quale Conti è iscritto nel bilancio societario per la stagione in corso. Il Parma potrebbe accontentare le richieste del Milan in tutto e per tutto.

Per tentare di convincere Conti a sposare il progetto Parma è in forte pressing Roberto D’Aversa, tecnico degli emiliani, che ha già allenato Conti nella stagione 2014-2015, in Serie B, nella fila della Virtus Lanciano. Calciomercato Milan: accordo totale con Mandžukić. Qui i dettagli >>>