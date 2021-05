Calciomercato Milan – Il padre di Kvaratskhelia: “Non resterà in Russia”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Il padre di Kvicha Kvaratskhelia ha parlato del futuro di suo figlio. Ecco cosa ha detto

Tra i tanti giocatori seguiti dal Milan c'è anche Kvicha Kvaratskhelia, calciatore del Rubin Kazan. Il padre del giocatore classe 2021, ha rilasciato delle dichiarazioni relative al futuro di suo figlio: "Posso assicurare che al 100% mio figlio non resterà nel suo attuale club. Parlerà con molte società ma prima si riposerà a mente fredda e deciderà con chi giocare. Non resterà in Russia". Intanto il Milan pensa al rinnovo di Donnarumma: spunta una maxi commissione per Raiola.