Calciomercato Milan – Il futuro di Ilicic è un rebus: i possibili scenari

Quale futuro per Josip Ilicic in questo calciomercato? Milan e Lazio alla finestra, ma occhio alla pista estera. E se restasse a Bergamo?

Riccardo Varotto

Il profilo di Josip Ilicic interessa al Milan in questa sessione di calciomercato. Parliamo di un giocatore di qualità, protagonista in questi anni all'Atalanta: il suo futuro però sembra lontano da Bergamo. Nelle scorse settimane, lo sloveno è stato accostato sia ai rossoneri che alla Lazio di Maurizio Sarri.

Dove giocherà Ilicic la prossima stagione? Ad oggi è difficile dirlo. Il Milan cerca un altro trequartista oltre Brahim Diaz, ma ultimamente le voci di un suo possibile approdo al Diavolo sono diminuite. Sarri apprezza molto il giocatore e lo vorrebbe alla Lazio, ma nel suo 4-3-3 sarebbe difficile collocarlo nello scacchiere tattico: potrebbe fare l'esterno di destra, ma il numero 72 non è dotato di una grande corsa.

E se alla fine dovesse restare all'Atalanta? Questa ipotesi non è da escludere. Le due pretendenti appena citate si sono tirate leggermente indietro nella corsa al giocatore, quindi attualmente Ilicic non ha proposte da nessun club. Se Gian PieroGasperini volesse riallacciare i rapporti con il fantasista, il matrimonio tra lo sloveno e i bergamaschi potrebbe proseguire.

In caso contrario, anche la pista estera è da tenere in considerazione: sarebbe un deja-vu della vicenda Papu Gomez per i tifosi atalantini.