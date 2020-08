Calciomercato Milan – Il Diavolo punta Aurier: ecco quanto costa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport‘ nel pre-partita di Milan-Cagliari a ‘San Siro‘, sarebbe in arrivo un colpo di mercato per il Diavolo.

Il Milan, infatti, sta puntando Serge Aurier, classe 1992, terzino destro ivoriano del Tottenham, club con il quale è sotto contratto fino al 30 giugno 2022.

L’affare non sarebbe in chiusura, ma la trattativa esiste: il giocatore costa 15 milioni di euro e, in stagione, ha totalizzato 42 gare con 2 gol e 8 assist in tutte le competizioni con gli ‘Spurs‘ di Mauricio Pochettino prima e José Mourinho poi. CLICCA QUI PER TUTTE LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

