Calciomercato Milan – Il Diavolo pensa a Bremer: le ultime news

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gleison Bremer per Tommaso Pobega, questa sarebbe l'idea del Diavolo secondo il Torino. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan abbia chiesto 40 milioni di euro al Torino per cedergli il cartellino di Tommaso Pobega, centrocampista rossonero attualmente in prestito in granata, a titolo definitivo. Il quotidiano torinese, però, ha anche avanzato l'ipotesi che la richiesta shock del Diavolo, di fondo, contenga un implicito invito per il Presidente Urbano Cairo.

Ovvero, quella di uno scambio con Gleison Bremer, classe 1997, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Cairo, d'altronde, ha valutato Bremer, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, ben 35 milioni di euro. Da qui, probabilmente, l'iper-valutazione del Diavolo per Pobega, quasi ad invogliare il Torino a mandare in porto, se fosse interessato, la duplice trattativa.

Con Pobega, che sotto la Mole si è affermato, che resterebbe a Torino per la gioia di tutti in casa granata. E con Bremer che andrebbe a rinforzare, per il presente e per il futuro, la retroguardia rossonera che avrà bisogno di un restyling nei prossimi mesi. Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>